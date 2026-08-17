Kuşadası'nda Trafik Uygulamaları İncelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası'nda Trafik Uygulamaları İncelendi

Kuşadası\'nda Trafik Uygulamaları İncelendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam Keklik ve Emniyet Müdürü Demirelli, cep uygulama noktasında trafik düzenini değerlendirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kaymakam İbrahim Keklik ve İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli, cep uygulaması noktasında incelemelerde bulunarak sahadaki çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Kuşadası'nda trafik düzeni ve ulaşımın daha sağlıklı şekilde yürütülmesine yönelik uygulamalar kapsamında belirlenen cep uygulaması noktası yerinde incelendi. Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli ile birlikte uygulama noktasına gelerek bölgede incelemelerde bulundu. Kaymakam Keklik ve Emniyet Müdürü Demirelli, görevli trafik ekiplerinden uygulamanın işleyişi hakkında bilgi aldı. Bölgede özellikle turizm sezonuyla birlikte artan araç ve yolcu hareketliliğinin düzenli şekilde yürütülmesi amacıyla trafik ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

Kuşadası'nda liman ve çevresindeki yolcu indirme-bindirme noktalarına ilişkin düzenlemeler son günlerde kent gündeminde de yer alırken, yeni uygulamanın sahadaki işleyişinin değerlendirilmesi amacıyla çeşitli inceleme ve görüşmeler de gerçekleştiriliyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kuşadası, Trafik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası'nda Trafik Uygulamaları İncelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Kolonya içtim“ savunması 552 bin TL’ye patladı "Kolonya içtim" savunması 552 bin TL'ye patladı
Marmara Depremi’nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz Marmara Depremi'nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası adliyede Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ABD’nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı ABD'nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1’i çocuk 3 ölü, 5 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1'i çocuk 3 ölü, 5 yaralı

11:46
Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek
Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek
11:29
Fenerbahçe’de ortalığı karıştıran iddia 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı?
11:23
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya’da dikkat çeken açılış
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış
11:15
İran İHA’ları, IKBY Başbakanı Barzani’nin ofisini hedef aldı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı
11:14
Bakan Memişoğlu’na açıkça sorduk: Korona aşıları kalp krizi ölümlerini tetikledi mi
Bakan Memişoğlu'na açıkça sorduk: Korona aşıları kalp krizi ölümlerini tetikledi mi?
11:08
Akın Gürlek’ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
Akın Gürlek'ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 11:59:55. #7.12#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Trafik Uygulamaları İncelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.