Kuşadası\'nda Vatandaşlar Orman Yangınlarına Karşı Uyarıldı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından vatandaşlar orman yangınlarına karşı uyarıldı.

Kuşadası ilçe Jandarma Komutanlığı Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığınca Dilek Yarımadası Milli Parkı koylarında Atlı Jandarma Timinin katılımı ile ziyaretçiler orman yangınlarına karşı uyarıldı. Ekipler vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları, ateş yakmamaları, araziye şişe, cam gibi çöplerini atmamaları, ormanlık alanlara girişlerin yasak olduğu alanlar hakkında bilgilendirdi. Milli Park içerisinde yasaklanan hususlar hakkında gerekli bilgilendirmelerde bulunan ekipler, vatandaşlara broşür dağıttı. - AYDIN