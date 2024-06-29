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Kuşadası'nda yangına yakın yerleşim alanlarındaki evler tahliye ediliyor

AYDIN - İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken alevlerin yaklaştığı Bayraklıdede Mahallesi'nde, bazı evlerde yaşayan vatandaşların tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.

Selçuk'un Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda bugün saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisi ile Kuşadası'ndaki ormanlık alana da sıçradı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Söndürme çalışmalarına Kuşadası Belediyesi de 3 su tankeri, 2 kepçe ve seferber olan tüm personeliyle destek verdi. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangının Bayraklıdede Mahallesi'nin bulunduğu yerleşim yerlerine yakın alanlara sıçraması üzerine ekiplerce vatandaşların tedbir amaçlı tahliyesine başlandı. Evlerini boşaltan vatandaşlar, görevliler tarafından kent merkezine yönlendiriliyor.