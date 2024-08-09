Kuşadası'nda yangında yaralanan köpek sağlığına kavuştu

Yerel

(AYDIN) - Kuşadası'nda yaklaşık 1,5 ay önce çıkan orman yangınında alevler arasında kaldığı için vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yanıklar oluşan köpek, Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yeniden sağlığına kavuşturuldu. Merkez çalışanlarının tedavi sürecinde gösterdiği yaşama isteği dolayısıyla "Umut" ismini verdiği can dost, şimdi sahiplenilmeyi bekliyor.

İzmir Selçuk'ta 29 Haziran'da akşam saatlerinde başlayan ve Kuşadası'na da sıçrayan orman yangınında, Kuşadası Belediyesi'nin hayvan ambulansı olan Haybulans ekipleri, bölgede birçok yaralı hayvana yardım eli uzattı. Yangın yerinde soğutma çalışmaları başlayana kadar hazır bekleyen ekip, bu sırada hayvansever bir vatandaşın alevler arasından kurtardığı bir köpeği teslim aldı. Haybulans ile Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen köpeğe nefes almakta zorlandığı için önce oksijen takviyesi yapıldı.

Başkan Ömer Günel döneminde yenilenerek modern ve tam donanımlı bir hale getirilen Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarının "Umut" adını verdiği köpeğe, aradan geçen yaklaşık 1,5 aylık sürede yanıklarının iyileşmesi için yoğun bir tedavi uygulandı. Köpek, merkez çalışanlarının gösterdiği ilgi sayesinde yeniden sağlığına kavuştu. Tüyleri de çıkmaya başlayan ve Umut ismi verilen köpek, şimdi sıcak bir yuvaya kavuşmayı bekliyor.

"Ona çok iyi baktık"

Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Fulya Akıllı, köpeği ilk teslim aldıklarında çok kötü bir durumda olduğunu belirterek, "Uyguladığımız tedavi sayesinde sağlığına tekrar kavuşması bizleri çok mutlu etti. Ona burada çok iyi baktık. Şu an psikolojik olarak durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Önceden kaldığı odadan çıkmak istemiyordu. Şimdiyse gün içerisinde merkezimizin bahçesinde diğer köpeklerle oynayıp, dolaşıyor" diye konuştu.