Kuşadası'nda Yeni Kedi Kısırlaştırma Ünitesi Hizmete Giriyor

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Kuşadası'nda Davutlar Kedi Kısırlaştırma Ünitesi için geri sayım başladı

AYDIN - Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar Mahallesi'ne kazandırılan kedi kısırlaştırma ve tedavi ünitesinin kapılarını açmasına sayılı günler kaldı. Ünitenin hizmete girmesi ile hayvan severler, mahallelerinde ve sokaklarında bakımını üstlendikleri kedileri randevu esasına göre ücretsiz kısırlaştırabilecek.

Sokak hayvanları ile ilgili "kısırlaştır, aşıla, yerinde yaşat" ilkesini benimseyen hayvan dostu Kuşadası Belediyesi sokakta yaşayan minik can dostlarının sağlığını korumak için önemli bir adım daha attı. Kent merkezinin ardından Davutlar Mahallesi'ne de kediler için bir kısırlaştırma ve tedavi merkezi kazandıran Kuşadası Belediyesi, hayvan severleri yine sevindirdi. Sokak kedilerinin kontrolsüz biçimde üremelerinin önüne geçmek ve sağlıklarını korumak için çalışan Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar Mahallesi'ne kazandırılan yeni ünite ile kentte ücretsiz kısırlaştırma hizmeti veren nokta sayısı 3'e yükselmiş oldu.

1 uzman veteriner ile 3 veteriner teknisyeninin görev yapacağı ünite, günlük ortalama 20 kedi kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirecek. Ünite bünyesinde yer alan kedi tedavi merkezi ise 60 kediyi aynı anda tedavi edebilme kapasitesine sahip. 15 gün içerisinde kapılarını açacak olan kısırlaştırma ve tedavi merkezi, trafik kazaları nedeniyle oluşan yaralanma ve sakatlanmalar başta olmak üzere sokakta yaşayan kedilerin tedavisini sağlayacak. Merkez bünyesinde ortopedi ve enfeksiyon bölümlerinin yanı sıra iki adet ameliyathane bulunacak.

Kuşadası Belediyesi Davutlar Şantiyesi içerisinde yer alan Kısırlaştırma Merkezi'nin açılması ile kentin 3 noktasından ücretsiz kısırlaştırma hizmeti verilecek. Tıpkı diğer kedi kısırlaştırma noktaları gibi Davutlar Mahallesi Kedi Kısırlaştırma Ünitesi de hijyenik ortamı, bahçesi ve hayvan sever personeli ile kedilerin kısırlaştırma operasyonların büyük bir özen ve titizlik içerisinde yapacak. Güvercin Masa'nın 444 71 14 numaralı telefonunu arayarak randevu alan kent sakinleri, mahallelerinde ve sokaklarında bakımını üstlendikleri kedileri, Kuşadası Belediyesi Kedi Kısırlaştırma Merkezi'ne getirerek ücretsiz kısırlaştırabilecek.

Davutlar Mahallesi Kedi Kısırlaştırma Ünitesi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kısırlaştırma çalışmalarının önemine dikkat çekerek kısa süre içerisinde açılacak yeni ünitenin kent merkezinde yaşanan yoğunluğu da azaltacağını söyledi.