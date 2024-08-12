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Kuşadası'nda zabıtadan şezlong ve şemsiye denetimi

AYDIN - Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Başkan Ömer Günel'in yaklaşık 2,5 ay önce başlattığı ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulamasının ardından halk plajlarında gerçekleştirdiği denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda ekipler, yaptıkları kontrolde sahillerde parayla şezlong ve şemsiye kiraladığını tespit ettikleri işletme ve kişilere idari para cezası uyguladı.

Kuşadası Kaymakamlığı ile imzaladığı protokol ile kent sınırları içerisinde bulunan plajların sorumluluğunu üstlenen Kuşadası Belediyesi, halk plajlarında başlattığı ücretsiz şemsiye ve şezlong uygulamasını sürdürüyor. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan uygulamayı ihlal ederek kazanç elde eden işletmeler ise zabıta ekipleri engeline takılıyor. Plajlarda gerçekleştirdiği denetimlerini artıran Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, tatilcilere ve bölge halkına ücret karşılığında şezlong ve şemsiye kiralamaya çalışan işletmelere göz açtırmıyor.

Son olarak Karaova Mahallesi sahilinde denetim gerçekleştiren Kuşadası Belediyesi ekipleri, kuralı delmeye çalışan bir işletmeye Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesi uyarınca 2 bin 52 lira para cezası kesti. Ayrıca işletmenin şezlong, şemsiye ve minderlerine de tutanakla el konuldu. Denetimlerin turizm sezonu boyunca süreceği belirtildi.