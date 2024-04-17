Kuşadası\'ndaki Taksicilerden Başkan Çerçioğlu\'na Nezaket Ziyareti

Gazze'de İsrail Saldırıları Devam Ediyor

Gazze Şeridi'nde altı aydır süren İsrail saldırıları devam ediyor. Şu ana kadar 33.000'den fazla Filistinli öldürüldü. Filistinlilere ait tesis ve binaların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı. Bölge halkı, uluslararası toplumdan İsrail'e baskı yapmasını istiyor. Hamas liderleri, ateşkes ve rehine-esir takası için Mısır'a gidecek. İsrail, tüm kara birliklerini çekti ancak Nahal tugayı hala Gazze'de kalacak.