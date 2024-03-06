Kuşadası'ndaki Tarihi Su Kemeri Restorasyonu ve Aydınlatma Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
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Kuşadası'ndaki Tarihi Su Kemeri Restorasyonu ve Aydınlatma Çalışması Başlatıldı

Kuşadası Belediyesi, kentin tarihi su kemerinde restorasyon ve aydınlatma çalışması başlattı. Tamamlanacak çalışma ile tarihi su kemeri gece de ışıl ışıl olacak.

06.03.2024 18:05  Güncelleme: 18:43
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Kuşadası Belediyesi tarafından kentin tarihi ve kültürel mirasını korumaya yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Özer Türk Stadyumu'nun yanında bulunan tarihi su kemerinde restorasyon ve aydınlatma çalışması başlatıldı. Kısa süre içerisinde tamamlanacak çalışma ile tarihi su kemeri gece de ışıl ışıl olacak.

Kuşadası Belediyesi, Hacıfeyzullah Mahallesi Kemer Caddesi üzerinde bulunan tarihi su kemerinde restorasyon ve aydınlatma çalışması başlattı. Osmanlı döneminde Kuşadası'nın su ihtiyacını karşılamak için inşa edilen tarihi su kemeri, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden alınan izin doğrultusunda, Kuşadası Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Aydın Müze Müdürlüğü denetiminde uzman restoratörlerden oluşan bir ekip tarafından tarihi dokusuna uygun olarak yenileniyor.

Kuşadası Belediyesi, restorasyon işleminin yanı sıra tarihi su kemerinin surları ile çevresindeki 13 bin metrekarelik yeşil alanda peyzaj ve aydınlatma çalışması da yürütüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgenin tarihi dokusuna uygun olarak gerçekleştirilecek peyzaj düzenlemesinin ardından yapılacak aydınlatma ile tarihi su kemeri ve çevresi estetik bir görünüme kavuşacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'ndaki Tarihi Su Kemeri Restorasyonu ve Aydınlatma Çalışması Başlatıldı - Son Dakika

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