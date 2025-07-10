Kuşadası, Nusaybinli Çocukları Ağırladı

Kuşadası Belediyesi, bu yıl 8'inci kez Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nin yaz okullarında eğitim gören öğrencileri misafir etti. Kuşadası'nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret eden Nusaybinli çocuklar, hayatlarında ilk kez denize girme şansı da yakaladı.

Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Proje Koordinatörü Şehmus Ak ile birlikte kenti ziyarete gelen 7-14 yaş arası 40 Nusaybinli çocuk, ilk olarak Kuşadası Belediyesi'ni ziyaret etti. Çocuklar, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Çağlayan Erdem, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Meclis Üyesi Hamza Kürkçü ve Özel Kalem Müdürü Şebnem Şenol Kars tarafından karşılandı. Başkan Ömer Günel adına çeşitli hediyeler verilen çocuklar, kendilerini ağırlayan Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.

Belediye ziyaretinin ardından kendileri için düzenlenen kültür gezisi kapsamında Tarihi Kervansaray, Güvercinada Kalesi, Deniz Ticaret Tarihi Müzesini gezen öğrenciler son olarak deniz, kum ve güneşin tadını çıkartmaları için Ada Camping'de ağırlandı. Hayatlarında ilk kez denize giren Nusaybinli çocuklar, çok iyi ağırlandıklarını ve vakit geçirdiklerini belirten Nusaybinli çocuklar, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e kendilerine yaşattığı unutulmaz deneyim için teşekkür etti. - AYDIN