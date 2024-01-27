Kuşadası Ticaret Odası Meslek Komiteleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) bünyesinde faaliyet gösteren farklı sektörlere mensup 11 Meslek Komitesi'nin başkanları, Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan başkanlığında bir araya geldi.

Komite başkanlarının, temsil ettikleri sektörlere yönelik talep ve sorunlarını dile getirdiği toplantıda, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tarafından, odanın faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Başkan Akdoğan tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından, toplantı sezon değerlendirmesi ile başladı. Sektör temsilcilerinin tek tek kendi sektörlerindeki sorun ve önerilerini dile getirdiği toplantıda, aynı zamanda Başkan Akdoğan, Kuşadası Ticaret Odası tarafından yapılan eğitimler, sosyal medya hesapları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya katılan komite başkanlarına teşekkür eden Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, komite çalışmalarına çok önem verdiklerini, meslek komitelerinin yaptığı çalışmalar neticesinde birçok sorunun ilgili makamlara iletildiğini söyledi ve komite toplantılarına katılımın bu nedenle çok önemli olduğunu dile getirdi. - AYDIN