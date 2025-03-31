Kuşluk'ta Bayram Şeker Toplama Geleneği - Son Dakika
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Kuşluk'ta Bayram Şeker Toplama Geleneği

Kuşluk\'ta Bayram Şeker Toplama Geleneği

Manisa'nın Kuşluk Mahallesi'nde, bayram coşkusunu artıran şeker toplama etkinliği yüzyıllardır sürüyor.

31.03.2025 11:45
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Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kuşluk Mahallesi'nde, Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmez geleneği olan şeker toplama etkinliği yüzyıllardır devam ediyor. Sadece çocukların değil 7'den 70'e herkesin katıldığı etkinlik, bayram coşkusunu ve birlik beraberlik duygusunu pekiştiriyor.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı 250 nüfuslu Kuşluk Mahallesi'nde bayram namazının ardından mahalle sakinleri, evlerinin önünde hazırladıkları şeker, çikolata, kek gibi ikramlarla misafirlerini ağırlayarak çocukları sevindirdi.

Köy halkı adetlerini yaşatıyor

Yaklaşık 250 kişinin yaşadığı 50 haneli Kuşluk Mahallesi'nde bu geleneğin her Ramazan Bayramı'nda sürdüğünü belirten İsmail Aybey, "Bayramda çocuklar ellerinde poşetlerle kapı kapı dolaşarak bayram şekeri topluyorlar. Kuşluk köyünde bayram çocuklar için çok güzel geçiyor. Hatta sadece çocuklar değil, yediden yetmişe herkes şeker topluyor. Bu adet çoğu yerde yok. Köy halkı bu güzel adeti yaşatmaya çalışıyor" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşluk'ta Bayram Şeker Toplama Geleneği - Son Dakika

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