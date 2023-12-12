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Kütahya 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatında sona yaklaşıldı - Son Dakika
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Kütahya 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatında sona yaklaşıldı

Kütahya'da yapılan 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatında çalışmaların tamamlanma aşamasına gelindiği belirtildi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, projenin önemine vurgu yaparak, esnafların taşınma sürecinin planlandığını ve Ulu Cami İş Merkezi'nin yıkılarak yeşil alana dönüştürüleceğini söyledi.

Kütahya 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatında sona yaklaşıldı
12.12.2023 - 22:41,
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Kütahya 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatında sona yaklaşıldı

KÜTAHYA - Kütahya 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı'ndaki inşaat çalışmalarda sona yaklaşıldığı belirtildi.

Şehrin simgesi Ulu Camii'nin dünyaya açılmasını sağlayacak olan ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın vizyon projelerinden biri olan 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği proje alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Değerli hemşehrilerim, şu anda şehrimizdeki en önemli imalatlarımızdan birisi olan 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı alanımızdayız. Öncelikle, bu projenin bu aşamaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Rabbim nasip ederse bu ay sonuna kadar büyük ölçüde esnaflarımızın taşınabileceği noktaya getirmeyi planlıyoruz. Ocak ayı içerisinde Ulu Cami İş Merkezi'ndeki esnaflarımızı buraya taşıdıktan sonra 28 Aralık tarihinde Ulu Cami İş Merkezi'nin yıkım ihalesi var, o da belli olduktan sonra inşallah ocak ayı içinde burası faaliyete geçmiş, Ulu Cami İş Merkezi de yıkılarak düzenlenmiş ve turist otobüslerinin park edebileceği park alanıyla birlikte yeşil alana dönüştürülmüş olacak. Bir kez daha şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vizyon projenin şehrimize kazandırılmasında çektiğimiz sıkıntılara rağmen Rabbim'e binlerce şükürler olsun bu noktaya geldik. İnşallah bittiği günü de görüp hep birlikte burayı şehrimize kazandırmış oluruz. Bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kütahya 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatında sona yaklaşıldı - Son Dakika
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