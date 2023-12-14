Kütahya 30 Ağustos OSB\'deki genişleme alanında ön tahsisler başladı

Kütahya 30 Ağustos OSB'deki 217 hektarlık genişleme alanında ön tahsisler başladı

KÜTAHYA - Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesinde bir süre önce onaylanan 217 hektarlık genişleme alanında ön tahsislerin başladığı bildirildi.

30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, Başkan Vekili Mahmut Öztaş ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yenipazar, basın toplantısı düzenleyerek genişlemeyle alakalı bilgiler verdi.

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş, "İki yıl içerisinde genişleme çalışması tamamlandı ve yatırımcıya tahsis edilmek üzere hazır hale getirildi. 6 adet küçük, 38 adet orta 12 adet de büyük ölçekli parsel ilave edilmiştir. Toplam 56 adet sanayi parseli oluşmaktadır" dedi.

30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, "Genişleme alanı için 5 Eylül 2023 tarihinde kamu yararı kararı onaylanmıştır. İlave alanda bulunan hazine arazilerinin devri tarafımıza gerçekleştirilmiştir. 852.609,78 m2 şahıs parsellerinin rızaen kamulaştırma çalışmalarına devam edilmektedir. Genişleme alanında 6 adet küçük (10.000m2'ye kadar), 38 adet orta (10.000m2 50.000m2 arası) ve 12 adet büyük (50.000m2'den büyük) ölçekli parsel ilave edilmiştir. Toplam 56 adet sanayi parseli oluşturulmuştur. Genişleme alanında uygulanacak olan tüm altyapı projeleri değerlendirme ve onay aşamasındadır. Genişleme alanındaki sanayi parsellerine gelen talepler doğrultusunda başvuru yapan firmalara ön tahsisi gerçekleştirmeye başlanmıştır" diye konuştu.