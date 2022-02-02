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Kütahya AFAD'tan Sigorta Acenteleri ile "Zorunlu Deprem Sigortası" istişare toplantısı - Son Dakika

Kütahya AFAD'tan Sigorta Acenteleri ile "Zorunlu Deprem Sigortası" istişare toplantısı

02.02.2022 16:23
Kütahya AFAD'tan Sigorta Acenteleri ile "Zorunlu Deprem Sigortası" istişare toplantısı

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Sigorta Acenteleri ile "Zorunlu Deprem Sigortası" (DASK) istişare toplantısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Sigorta Acenteleri ile "Zorunlu Deprem Sigortası" (DASK) istişare toplantısı gerçekleştirdiği bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) teminatı ile deprem ve deprem kaynaklı yangın, infilak, tsunami ve yer kayması nedeniyle zarar gören meskenlere maddi teminat sağlayan Zorunlu Deprem Sigortasının (ZDS) il özelinde yaygınlaştırılması, bu anlamda farkındalığın oluşması için Kütahya Sigorta Acenteleri Heyeti ile istişare toplantısı yapıldı. Müdürlüğümüzde yapılan toplantıda, 2022 yılında zorunlu deprem sigortası oranının arttırılması adına yapılacak ortak çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı. Verilen destek ve işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren AFAD İl Müdürümüz Ahmet Ali Artun, toplantının ardından konuklarına afet ve acil durum çantası takdim etti. - KÜTAHYA

Kütahya AFAD'tan Sigorta Acenteleri ile Zorunlu Deprem Sigortası istişare toplantısı

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Sigorta, Kütahya, Deprem, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya AFAD'tan Sigorta Acenteleri ile 'Zorunlu Deprem Sigortası' istişare toplantısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya AFAD'tan Sigorta Acenteleri ile "Zorunlu Deprem Sigortası" istişare toplantısı - Son Dakika
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