Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, ortaokul öğrencileriyle buluştu

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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ortaokul öğrenciler için düzenlenen "Ben ve Yıldızım" etkinliğinde çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yarıyıl tatilinde öğrencilerimiz için planlanan etkinliklerden ikincisi olan ortaokul Öğrencileri için "Ben ve Yıldım" etkinliği, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın katılımıyla başladı. Etkinliğe katılarak çocuklarla ve aileleriyle tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, öğrencilerimize iyi tatiller diledi.

Işık, etkinlikte kahvaltılarını eden çocuklar, müzik ve dans gösterilerinin ardından kendileri için özel hazırlanan Ben ve Yıldızım Anı Köşesinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Işık, daha sonra Ressam Ahmet Yakupoğlu Konferans Salonu'na geçen minikler, Kütahya Belediyesi Kültür ve Sanat Akademisi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan tiyatro oyununu seyretti. - KÜTAHYA