Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura\'yı ziyaret etti

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura'yı makamında ziyaret ederek, başsağlığı diledi.
Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Özcura'ya taziye ziyaretinde bulunarak acısını paylaşan Başkan Kahveci, merhumeye Allah'tan rahmet, aileye ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.
İl Genel Meclisi Başkanı Özcura, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, acısını paylaşarak kendisine destek olan Başkan Kahveci'ye teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi. - KÜTAHYA
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