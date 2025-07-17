Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Proje ve Hizmetleri Değerlendirdi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan son üç aylık döneme ilişkin proje ve hizmetlerin değerlendirildiği kahvaltılı basın toplantısında yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bengisu Sosyal Tesisleri'nde yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda, 2025 yılı Nisan-Haziran dönemine ait Faaliyet Raporu, kapsamlı bir sunum eşliğinde kamuoyuyla paylaşıldı. Başkan Kahveci, Kütahya Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında detaylı bilgi vererek; eğitim, ulaşım, altyapı, çevre düzenlemeleri, sosyal hizmetler ve kültürel faaliyetler gibi birçok alanda atılan adımları örneklerle anlattı.

Halkın ihtiyaçlarına göre titizlikle planlanan projelere vurgu yapan Başkan Kahveci, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak temel önceliğimizdir. Belediyecilikte şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerini ön planda tutarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kahveci, basının katkılarına teşekkür ederek programı sonlandırdı. - KÜTAHYA