Kütahya ve Eskişehir belediyeleri arasında tecrübe paylaşımı ve iş birliği ziyaretleri

22.01.2026 09:58  Güncelleme: 10:00
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehirler arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla Eskişehir'de çeşitli belediyeleri ziyaret etti. Görüşmelerde yerel yönetimlerde tecrübe paylaşımı ve ortak projeler üzerinde duruldu.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehirler arası iş birliğini güçlendirmek ve yerel yönetimlerde tecrübe paylaşımını artırmak amacıyla Eskişehir'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Kahveci, Eskişehir Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir ile bir araya geldi. Görüşmede; şehircilik, ulaşım, çevre, kültür-sanat ve sosyal belediyecilik alanlarında yürütülen çalışmalar ele alındı. Yerel yönetimlerde sürdürülebilir ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemi vurgulanırken, ortak projeler ve deneyim paylaşımının şehirlerin gelişimine sağlayacağı katkılar değerlendirildi. Başkan Kahveci, misafirperverliği dolayısıyla Başkan Ünlüce'ye teşekkür ederek, iki şehir arasındaki iş birliğinin somut adımlarla devam edeceğine olan inancını dile getirdi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, komşu şehirler arasında kurulacak güçlü iş birliklerinin hizmet kalitesini artıracağını belirtti.

Ziyaret programı kapsamında Başkan Kahveci, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u da makamında ziyaret etti. Görüşmede; yerel yönetimlerde karşılıklı deneyim paylaşımı, ortak projeler ve belediyeler arası iş birliği imkanları masaya yatırıldı. Belediyecilik faaliyetlerinde iyi uygulama örnekleri, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ile sosyal, kültürel ve ekonomik potansiyelin artırılmasına yönelik başlıklar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Kahveci, tecrübe paylaşımının şehirleri daha yaşanabilir hale getireceğini vurgulayarak, iş birliğinin hizmet kalitesine ve kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin Eskişehir'deki bir diğer durağı ise Tepebaşı Belediyesi oldu. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile gerçekleştirilen görüşmede; katılımcı yönetim modelleri, vatandaş odaklı hizmet anlayışı, sosyal belediyecilik uygulamaları ve sürdürülebilir gelişime yönelik çalışmalar ele alındı. Yerel yönetimlerin birbirinden beslenen deneyimlerinin sosyal ve kültürel yapıya değer kattığına dikkat çekildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Kahveci'ye teşekkür etti.

Ziyaretler, karşılıklı iyi niyet temennileri, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler ve hatıra fotoğrafı çekimleriyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

