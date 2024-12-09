Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, İtalya'da Seramik Şehirler Birliği Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, İtalya'da Seramik Şehirler Birliği Ziyareti Gerçekleştirdi

Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, İtalya\'da Seramik Şehirler Birliği Ziyareti Gerçekleştirdi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Seramik Şehirler Birliği projeleri kapsamında İtalya'nın Faenza şehrine resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında seramik sanatı, çevre ve iklim değişikliği konularında ortak projeler geliştirilmesi ele alındı.

09.12.2024 20:37  Güncelleme: 20:42
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve beraberindeki heyet, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Seramik Şehirler Birliği'ne üyelik ve iş birliği projeleri kapsamında İtalya'nın Faenza şehrine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret çerçevesinde Başkan Kahveci ve ekibi, Faenza Belediye Başkanı Massimo Isola'nın yanı sıra Avrupa Seramik Rotaları ve Seramik Şehirleri Ağı'nın yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde seramik sanatı, çevre ve iklim değişikliği konularında ortak projeler geliştirilmesi ve iş birliği fırsatları ele alındı. Bu temaslar, Kütahya'nın hem kültürel hem de çevresel projelerde Avrupa ile entegrasyonunu güçlendirmeyi ve uluslararası platformlarda daha görünür hale gelmesini hedefliyor.

Belediye Başkanı Kahveci, toplantıların ardından yaptığı açıklamada, "Kütahya'nın seramikteki köklü mirasını uluslararası düzeyde tanıtmak ve çevre dostu projelere öncülük etmek adına önemli adımlar atıyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, İtalya'da Seramik Şehirler Birliği Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

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