Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Şehirler Arası Otobüs Terminali\'nde İncelemelerde Bulundu

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehirler arası ulaşımın önemli noktalarından biri olan Kütahya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Kahveci'ye ziyaret sırasında Belediye Encümen Üyeleri Sevde Nur Çakıcı, Alihan Yaşar Akkoç ve Aziz Gündüz ile birlikte Hukuk İşleri Müdürü Erhan Bilgehan, Emlak ve İstimlak Müdürü Enver Yurt ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Gökhan Asan da eşlik etti.

Terminaldeki taksi durakları, otobüs peronları, yolcu bekleme alanları, bilet satış ofisleri ve diğer hizmet birimlerini yerinde inceleyen Başkan Kahveci, terminal görevlilerinden mevcut duruma ilişkin bilgi aldı. Ziyaret kapsamında vatandaşların daha güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım hizmeti alabilmesi için yapılabilecek iyileştirmeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Teknik işleyişe dair konuların da ele alındığı ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Eyüp Kahveci, "Şehrimizin ulaşım altyapısını daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - KÜTAHYA