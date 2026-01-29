Başkan Kahveci\'den Kütahya Türk Kızılay İl Merkezi\'ne ziyaret

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Türk Kızılay İl Merkezi Binası'nı ziyaret ederek Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sarıışık Tozaraydın ve beraberindeki ekip ile bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kahveci, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Kızılay'ın şehrimizde yürüttüğü faaliyetler, insani yardım çalışmaları, afet ve acil durumlara yönelik hazırlık süreçleri ile sosyal destek projeleri üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk. Vatandaşlarımıza daha etkin şekilde ulaşabilmek adına koordinasyonu güçlendirecek çalışmaları titizlikle ele aldık" ifadelerini kullandı.

Başkan Kahveci, misafirperverlikleri için Tozaraydın ve ekibine teşekkür ederek, Türk Kızılayı'na başarılar diledi. - KÜTAHYA