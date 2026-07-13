Başkan Kahveci: "Özel vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz"

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, özel vatandaş İsmet Öksüz ile annesi Havva Öksüz'ü evlerinde ziyaret ederek aileyle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Kahveci, aileyle sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Ziyaret sırasında İsmet Öksüz ve annesi Havva Öksüz'ün ihtiyaçları hakkında bilgi alan Başkan Kahveci, Kütahya Belediyesi olarak vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Şehirde yaşayan her vatandaşın yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin önemine dikkat çeken Kahveci, özellikle özel bireylerin toplumsal hayata daha aktif ve güçlü şekilde katılabilmesi için yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Özel vatandaşların ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Kahveci, belediye olarak sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Havva Öksüz ve İsmet Öksüz ise Başkan Eyüp Kahveci'ye nazik ziyareti ve ilgisi dolayısıyla teşekkür etti. - KÜTAHYA