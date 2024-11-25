Kütahya Belediyesi 2025 Bütçesini Belirledi - Son Dakika
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Kütahya Belediyesi 2025 Bütçesini Belirledi

Kütahya Belediyesi 2025 Bütçesini Belirledi

Kütahya Belediye Meclisi, 2025 mali yılı bütçesini 5 milyar 298 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul etti. Toplantı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığında gerçekleştirildi.

25.11.2024 23:37  Güncelleme: 23:41
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Kütahya Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Belediye Meclisi'nin 11 Kasım 2024 tarihli ve 310 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen "2025 mali yılı ve takip eden iki yıla ait belediye bütçesinin müzakeresi" gündem maddesi ele alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2025 yılı bütçesi 5 milyar 298 milyon TL olarak AK Parti'li, MHP'li ve CHP'li üyelerin oy birliğiyle kabul edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Belediyesi 2025 Bütçesini Belirledi - Son Dakika

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