Kütahya Belediyesi 2025 Gelir Tarife Düzenlemelerini Görüştü

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Kütahya Belediye Meclisi, Aralık ayı toplantılarının ikinci birleşimini Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, 2025 yılına ait gelir ve vergi-harç tarifesi, evsel katı atık tarife raporu ve çeşitli imar düzenlemeleri ele alındı. Görüşülen gündem maddeleri oy birliğiyle karara bağlandı.

Başkan Eyüp Kahveci, gelir tarifesi düzenlemelerinde vatandaşların mağdur edilmemesi için titiz bir maliyet analizi yapıldığını ifade etti. Kahveci ayrıca, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve Halk Kart yardımı alan vatandaşlara üç tona kadar ücretsiz su desteği sağlanacağını duyurdu. - KÜTAHYA