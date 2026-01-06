Kütahya Belediyesi Zabıta ekipleri, okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
06.01.2026 09:27  Güncelleme: 09:29
Kütahya Belediyesi Zabıta ekipleri, okul çevresindeki işletmelerde hijyen şartlarını, ürünlerin son kullanma tarihlerine ve yasal mevzuata uygunlukları denetliyor. Başkan Eyüp Kahveci, bu denetimlerin halk sağlığını koruma amacıyla sürdürüleceğini vurguladı.

Kütahya Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir düzeninin ve halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Özellikle okul çevrelerinde bulunan bakkal, büfe ve benzeri işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve işletmelerin yasal mevzuata uygunluğu titizlikle incelendi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin de önemle üzerinde durduğu denetim çalışmalarının, çocukların ve vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamlarda hizmet almasını sağlamak amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

