Başkan Kahveci: "Belediye bütçesi fazla veren iller arasında yedinci olduk"

28.01.2026 19:58  Güncelleme: 20:07
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 'İller İtibarıyla Mahalli İdareler Bütçe Dengesi Raporu'na göre Kütahya'nın mali disiplin açısından Türkiye'de 7. sırada yer aldığını açıkladı. Belediye gelirleri, giderleri karşılama oranı ile dikkat çekiyor.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 'İller İtibarıyla Mahalli İdareler Bütçe Dengesi Raporu'na ilişkin, "Kütahya, Türkiye genelindeki tüm mahalli idareler arasında mali disiplin açısından 7. sırada yer aldı" dedi.

'İller İtibarıyla Mahalli İdareler Bütçe Dengesi Raporu'nu değerlendiren Başkan Kahveci, "Rapora göre, Kütahya il genelinde gelirlerin giderleri karşılama oranı yüzde 118,66 olarak hesaplanırken, Kütahya Belediyesi aynı dönemde yüzde 125'lik oranla bu olumlu tabloya önemli bir katkı sağladı. Elde edilen bu başarıyla Kütahya, Türkiye genelindeki tüm mahalli idareler arasında mali disiplin açısından 7'nci sırada yer aldı" diye konuştu.

Başkan Kahveci, dönem sonunda oluşan gelir fazlasının yeni bir borçlanmaya gidilmeden, geçmiş yıllardan devreden ve faiz yükü bulunan borçların azaltılmasında kullanıldığını belirtti. Kahveci, bu uygulama sayesinde belediyenin mali yapısının daha güçlü, dengeli ve sürdürülebilir bir hale getirildiğini ifade etti.

Başarının; Belediye Meclisi ve ilgili komisyonlar, Belediye Encümeni, belediye personeli ve Kütahyalı vatandaşların ortak emeğiyle ortaya çıktığını vurgulayan Kahveci, "Belediyemizde her kuruşu Kütahya için harcama sorumluluğuyla görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma ve bizlere güvenini esirgemeyen kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kahveci, ayrıca şehrin tüm kaynaklarını emanet bilinciyle yöneten bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, aynı hassasiyet ve kararlılıkla Kütahya'ya hizmet etmeyi sürdüreceklerini ve vatandaşların kendilerine duyduğu güveni her adımda daha da güçlendireceklerini sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

