Kütahya Belediyesi\'nde sosyal denge sözleşmesi en üst limitten imzalandı

Kütahya Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında, belediye çalışanlarının mali ve sosyal haklarını güçlendiren Sosyal Denge Sözleşmesi en üst limitten imzalandı.

İmzalanan sözleşme kapsamında, kamu görevlilerine maaşlarına ilave olarak en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil olmak üzere yüzde 120'si oranında brüt Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi kararlaştırıldı.

Belediye çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını güçlendirmeyi amaçlayan sözleşmenin, çalışma barışına ve kurumsal verimliliğe katkı sağlaması hedefleniyor.

Kütahya Belediyesi yetkilileri, imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi'nin belediyeye ve tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi. - KÜTAHYA