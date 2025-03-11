Kütahya Belediyesi'nden çiftçilere tohum desteği

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi tarafından kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilere katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Tohum Dağıtım Töreni, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende, köyden mahalleye dönen 26 yerleşim yeri için 344 hektarlık alana ekilecek toplam 25 ton yonca, yulaf, fiğ ve mısır tohumu üreticilere dağıtıldı.

Başkan Eyüp Kahveci, üreticilerin zorluklarla mücadele ettiğini belirterek, belediye olarak her zaman çiftçilerin yanında olacaklarını vurguladı. Başkan Kahveci, "Hepimiz biliyoruz ki, çiftçimizin işi hiç kolay değil. Girdi maliyetleri artıyor, hava şartları beklenmedik zorluklar çıkarabiliyor. Ancak sizler, tüm bu engellere rağmen üretmeye devam ediyorsunuz. Biz de bu çabanızın boşa gitmemesi için desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Tarımın, sabır, emek ve sevgi gerektiren bir sektör olduğunu vurgulayan Başkan Kahveci, Mustafa Kemal Atatürk'ün tarımın milli ekonomi için taşıdığı önemi vurgulayan sözlerine de yer verdi: "Milli ekonominin temeli tarımdır. Eğer milletimizin büyük geneli çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya üzerinde olmayacaktık."

Başkan Kahveci, Kütahya'nın daha üretken ve güçlü bir şehir olması için tüm vatandaşları el birliğiyle çalışmaya davet ederek, tohum desteğinin çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törene, Başkan Kahveci'nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.