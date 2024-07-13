Kütahya Valisi Musa Işın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katıldı

Yerel

Kütahya Valisi Musa Işın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kütahya İl Müftülüğünce düzenlenen mevlit programına katıldı.

Ulu Cami'de düzenlenen anma programında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı. Okunan 253 hatimin duasını İl Müftüsü İrfan Açık okudu. Cami çıkışında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Işın, bir süre sohbet ederek talepleri dinledi.

Programa Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ta katıldı. - KÜTAHYA