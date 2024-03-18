Kütahya\'da 2 Bin 802 Asansörün Yıllık Bakımı Yapıldı

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Kütahya Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mehmet Alper Demiral, bir yılda 2 bin 802 asansörün yıllık peroyoduk bakımının yapıldığını ifade etti. AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu ve Belediye meclisi adayları, Makine Mühendisleri Odasına ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Kütahya Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mehmet Alper Demiral, geçtiğimiz yıllarda Kütahya'da asansör yıllık periyodik kontrollerinin oda personelleri tarafından yapıldığını, Kütahya genelinde asansör kontrollerinin yüzde 100 yakınını tamamladıklarını, birçok ilde asansör kazaları gerçekleşirken ilimizde asansör kazalarının gerçekleşmediğini ve güvenli şehir inşa ettiklerini vurguladı. Kütahya'da 2023 yılında 2 bin 802 asansörün bakımının yapıldığını belirten Demiral, odaya yaptığı ziyaretten dolayı Saraçoğlu ve belediye meclisi adaylarına teşekkür ederek, Kütahya'nın büyümesi ve gelişmesi için her zaman çalışacaklarını belirtti. - KÜTAHYA