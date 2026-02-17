Kütahya\'da 2025 Nüfus Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilerle birlikte Kütahya'nın evlilik, boşanma ve medeni durum tablosu da netleşti.

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin toplam nüfusu 2025 yılı itibarıyla 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaştı. Aynı dönemde Kütahya'nın nüfusu ise 570 bin 478 olarak kayıtlara geçti. Kütahya'da 2025 yılında evli kişi sayısı 307 bin 778 oldu. Bu kişilerin 154 bin 636'sını erkekler, 153 bin 142'sini kadınlar oluşturdu. Kent genelinde hiç evlenmeyen kişi sayısı 113 bin 675 olarak açıklandı. Hiç evlenmeyenlerin 64 bin 238'i erkek, 49 bin 437'si kadınlardan oluştu. TÜİK'in paylaştığı rakamlara göre Kütahya'da 2025 yılında toplam 19 bin 615 kişi boşandı. Boşananların 9 bin 980'i kadın, 9 bin 635'i erkek olarak kaydedildi.

Öte yandan kentte eşi vefat eden kişilere ilişkin veriler de açıklandı. Buna göre eşi vefat eden kadın sayısı 32 bin 349, eşi vefat eden erkek sayısı ise 6 bin 309 oldu. Kütahyalı vatandaşlar, evlilik oranlarının düşmesinin çeşitli sebepleri olduğunu dile getirdiler. - KÜTAHYA