Vali Işın: "Kamu kaynakların etkin, verimli ve zamanında kullanılmalı"

Kütahya'da 2026 Yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ile ilgili paydaş kurum temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Musa Işın, 2025 yılı çalışmalarının değerlendirileceğini ve 2026 yılı hedefleri ile planlamalarının ele alınacağını belirtti. Koordinasyon gerektiren konular ile belediyeler ve kamu kurumlarının taleplerinin de görüşüleceğini ifade eden Işın, toplantının Kütahya adına hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti.

2026 yılı yatırım programına ilişkin bilgiler de paylaşan Işın, il genelinde toplam 417 kamu yatırım projesinin bulunduğunu açıkladı. Bu projeler için toplam 7 milyar 740 milyon TL ödenek ayrıldığını belirten Işın, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar TL harcama yapıldığını ve nakdi gerçekleşme oranının yüzde 13,15 olduğunu ifade etti.

Sektörel dağılıma da değinen Işın, en büyük payın yüzde 34,38 ile madencilik sektörüne ayrıldığını, bunu yüzde 17,20 ile ulaştırma, yüzde 10,59 ile eğitim, yüzde 8,92 ile tarım ve yüzde 8,37 ile konut sektörlerinin takip ettiğini söyledi. Ayrıca diğer kamu hizmetleri, sağlık, imalat, turizm ve enerji sektörlerinin de yatırım programında yer aldığını aktardı.

Projelerin son durumuna ilişkin de bilgi veren Işın, 25 projenin tamamlandığını, 66 projenin ihale aşamasında olduğunu, 129 projeye henüz başlanmadığını ve 197 projenin yapımının devam ettiğini belirtti. Yılın ilk üç ayında önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Yatırımların hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Işın, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KÜTAHYA