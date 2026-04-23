Vali Işın: "Kamu kaynakların etkin, verimli ve zamanında kullanılmalı" - Son Dakika
Vali Işın: "Kamu kaynakların etkin, verimli ve zamanında kullanılmalı"

Vali Işın: "Kamu kaynakların etkin, verimli ve zamanında kullanılmalı"
23.04.2026 09:56  Güncelleme: 09:57
Kütahya'da Vali Musa Işın başkanlığında düzenlenen 2026 Yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, 2025 yılı çalışmaları değerlendirildi ve 2026 yılı hedefleri belirlendi. Toplam 417 kamu yatırım projesi için 7 milyar 740 milyon TL ödenek ayrıldığı açıklandı.

Kütahya'da 2026 Yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ile ilgili paydaş kurum temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Musa Işın, 2025 yılı çalışmalarının değerlendirileceğini ve 2026 yılı hedefleri ile planlamalarının ele alınacağını belirtti. Koordinasyon gerektiren konular ile belediyeler ve kamu kurumlarının taleplerinin de görüşüleceğini ifade eden Işın, toplantının Kütahya adına hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti.

2026 yılı yatırım programına ilişkin bilgiler de paylaşan Işın, il genelinde toplam 417 kamu yatırım projesinin bulunduğunu açıkladı. Bu projeler için toplam 7 milyar 740 milyon TL ödenek ayrıldığını belirten Işın, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar TL harcama yapıldığını ve nakdi gerçekleşme oranının yüzde 13,15 olduğunu ifade etti.

Sektörel dağılıma da değinen Işın, en büyük payın yüzde 34,38 ile madencilik sektörüne ayrıldığını, bunu yüzde 17,20 ile ulaştırma, yüzde 10,59 ile eğitim, yüzde 8,92 ile tarım ve yüzde 8,37 ile konut sektörlerinin takip ettiğini söyledi. Ayrıca diğer kamu hizmetleri, sağlık, imalat, turizm ve enerji sektörlerinin de yatırım programında yer aldığını aktardı.

Projelerin son durumuna ilişkin de bilgi veren Işın, 25 projenin tamamlandığını, 66 projenin ihale aşamasında olduğunu, 129 projeye henüz başlanmadığını ve 197 projenin yapımının devam ettiğini belirtti. Yılın ilk üç ayında önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Yatırımların hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Işın, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Işın: 'Kamu kaynakların etkin, verimli ve zamanında kullanılmalı' - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 10:28:54. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Işın: "Kamu kaynakların etkin, verimli ve zamanında kullanılmalı" - Son Dakika
