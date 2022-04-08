Kütahya'da 53 madde görüşülerek karara bağlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da 53 madde görüşülerek karara bağlandı

08.04.2022 11:32
Kütahya'da 53 madde görüşülerek karara bağlandı

Kütahya Belediye Meclis Toplantısı, Başkan Alim Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Kütahya Belediye Meclis Toplantısı, Başkan Alim Işık başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 53 madde görüşülerek karara bağlandı.

Meclisin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mübarek ramazan ayının İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederek sözlerine başladı. Başkan Işık, "Bu mübarek ayda meclis toplantımızda alacağımız kararların şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Gündem maddelerine geçilmeden önce Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, belediye meclis üyelerini iki konu hakkında bilgilendirdi. İlk olarak Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonun hazırladığı rapor meclis üyelerine sunuldu. İkinci bilgilendirme konusu olarak meclise bilgi veren Başkan Işık, istifa eden meclis üyesi Erçin Açıkel'in yerine Ali Duman'ın görevine başladığını söyledi ve Duman'a görevinin hayırlı olmasını diledi.

Yapılan bilgilendirmenin ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesi olan 2021 yılı faaliyet raporunun müzakeresi, meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin diğer gündem maddeleri arasında yer alan, bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye Encümen Üyesi Seçimi, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonu, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Engelsiz Yaşam Komisyonu, Etik Komisyonu, Estetik Komisyonu, Esnaf ve Zanaatkarlar Komisyonlarına üye seçimleri tamamlandı.

Meclis toplantısı diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi. - KÜTAHYA

Kütahya'da 53 madde görüşülerek karara bağlandı

YORUMLAR
500
Halk Oyunları Türkiye Finali, Kütahya'da yapılacak Halk Oyunları Türkiye Finali, Kütahya'da yapılacak Kütahya'nın tarihi Germiyan Sokağı'nda ramazan etkinlikleri başladı Kütahya'nın tarihi Germiyan Sokağı'nda ramazan etkinlikleri başladı

Alim Işık, Kütahya, İslam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'da 53 madde görüşülerek karara bağlandı - Son Dakika


Son Dakika
11:28 8 Nisan Cuma günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:25 Taciz iddiası sonrası mahalleli tarafından şiddet görüp bıçaklanmıştı! Hayatını kaybeden adamın olay esnasında oruçlu olduğu ortaya çıktı
11:22 Cübbeli Ahmet'ten sert çıkış: Ramazan'da televizyona çıkan hocaları dinlemeyin
11:15 Bu bakkal sadece hayır için çalışıyor: Para geçmiyor, gelen hiç kimse eli boş dönmüyor
11:13 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 seviyesine çıktı: Dolardaki beklenti ise 16,85 TL
11:12 Ece Erken hesabının bloke edilmesine sosyal medyadan isyan etti: Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş
11:12 8 Nisan'da altının gram fiyatı 916 lira seviyesinde
11:11 Burak Yılmaz ABD yolcusu: Inter Miami ile dolgun ücrete anlaştı
10:53 Demet Akbağ'ın tiyatro özlemi 15 yıl sonra bitti! Sanatçılar usta ismi ön sıradan izledi
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 11:39:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da 53 madde görüşülerek karara bağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement