Kütahya'da 'Atık Getirme Merkezi' Açıldı - Son Dakika
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Kütahya'da 'Atık Getirme Merkezi' Açıldı

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Kütahya Belediyesi tarafından hayata geçirilen '1. Sınıf Atık Getirme Merkezi', tehlikeli atıkların çevreye zarar vermeden toplanmasını ve geri dönüşüme kazandırılmasını hedefliyor. Merkez, toplam 2 bin 500 metrekare alanda 13 farklı türde geri dönüştürülebilir atık kabul edecek.

29.11.2024 20:32  Güncelleme: 20:51
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Kütahya'da 'Atık Getirme Merkezi' açıldı

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi tarafından hayata geçirilen '1. Sınıf Atık Getirme Merkezi', Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu üzerinde düzenlenen törenle açıldı. Toplamda 2 bin 500 metrekarelik alanda hizmet verecek olan merkez, ev ve iş yerlerinden çıkan tehlikeli atıkların çevreye zarar vermeden toplanmasını ve geri dönüşüme kazandırılmasını hedefliyor.

Merkezde; ambalaj atıkları (kağıt, plastik, metal), pil, elektronik, ahşap, tekstil, bitkisel yağ gibi geri dönüştürülebilir atıkların yanı sıra floresan lambalar, kullanım ömrü geçmiş ilaçlar ve evde oluşabilecek diğer tehlikeli atıklar gibi 13 farklı türde atık kabul edilecek.

"Doğal güzelliklerimizi geleceğe taşımak için çalışıyoruz"

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, merkezin Kütahya'nın çevre bilincine büyük katkı sağlayacağını belirterek şunları söyledi: "Kütahya'mız, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle eşsiz bir şehir. Bu değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğu. Bugün açılışını yaptığımız merkez, bu sorumluluğun bir parçası. Vatandaşlarımızın da atıklarını doğru şekilde ayrıştırarak bu sürece destek olmalarını bekliyoruz. Güzel şehrimizi hep birlikte daha yaşanabilir hale getirelim."

Tören, yapılan konuşmaların ardından dua okunması ve kurdele kesimi ile tamamlandı. Programa, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin yanı sıra Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, CHP İl Başkanı Tamer Yenikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan, il protokolü, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin şehre, çevreye ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni eden Başkan Kahveci, merkezin çevre dostu bir Kütahya için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Kütahya\'da \'Atık Getirme Merkezi\' Açıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da 'Atık Getirme Merkezi' Açıldı - Son Dakika

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