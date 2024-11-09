Kütahya\'da Bayanlar İçin Hatim Programı

Yerel

Kütahya Fetih 1453 ve Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde bayanlara yönelik mukabele ve hatim programı düzenlendi.

Programa katılan Kütahya İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, hanımlarla sohbet ederek cami inşaatına katkı sunan katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Programın hazırlanmasında emeği geçen görevliler ve katılım sağlayan hanımlar, toplu olarak dua ederken cami projesine destek olmanın mutluluğunu yaşadı. Müftü Yardımcısı Anatoprak, bu anlamlı buluşmaya katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti. - KÜTAHYA