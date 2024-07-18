Kütahya\'da cami imamı 14 yıldır köyün aşure tatlısını pişiriyor

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde görev yapan cami imamı İsmail Kocabıyık, 14 yıldan beri köyün geleneksel aşure tatlısını pişiriyor.

Aşurenin nasıl pişirildiğini daha önce köye gelen aşure ustalarından görerek öğrendiğini söyleyen İmam Kocabıyık, "Köyümüzdeki aşure hazırlıkları bir gün öncesinden başlıyor. Köydeki kadınlar elbirliğiyle aşure için gerekli tüm malzemeleri hazır hale getiriyoruz. Önceki yıllarda aşure yapımı için dışarıdan usta getiriyorduk. Bende bu ustalardan nasıl yapıldığını öğrenerek 14 yıl önce eşim ve iki çocuğumun da yardımlarıyla köyün aşuresini yapmaya başladım. Her yıl birlik ve beraberliğimizin simgesi olan aşureyi yapmaya gayret ediyoruz. Aşure etkinliğinde köy halkı elinde ne malzeme varsa veriyor, olmayan ise parasını veriyor. İnşallah bundan sonra da aşure programını köylülerimizle birlikte yapma gayreti içerisinde olacağız. Aşure yapımında bize her türlü desteği veren Köy Muhtarımız Talip Deve'ye ve köy halkına çok teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA