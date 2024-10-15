Kütahya'da Çinili Camii'nin Çinileri Sökülmeye Başlandı - Son Dakika
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Kütahya'da Çinili Camii'nin Çinileri Sökülmeye Başlandı

Kütahya\'da Çinili Camii\'nin Çinileri Sökülmeye Başlandı

6 yıldır kapalı olan caminin çinilerinin sökümü, Kütahya'da büyük tartışmalara yol açtı.

15.10.2024 11:20
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Kütahya'da 6 yıldır ibadete kapalı olan Çinili Camii'nin 'tarihi eser' niteliğindeki çinilerinin sökülmeye başlaması, beraberinde tartışmaları da getirdi. Çininin başkenti Kütahya'da söküm işinin Ankaralı bir firmaya verilmesi şehirde gündem oldu.

Caminin iç ve dış çinilerinin söküm işi, DPÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Ankaralı Abat Merkez İnşaat Mimarlık firmasına 13 milyon 479 bin 359 TL'ye ihale edilmişti ve firma da faaliyetlerine başlamıştı. Kütahyalılar bu durumu tepki gösterdi.

Vatandaşların tepkisi;

Emel Kara, "Yıkmaya gelince yık, yapmaya gelince yok. Önce eskisinden daha güzelini yapında sonra yıkın bari. İşiniz gücünüz yıkıp dökmek. Okullarda da aynı sorun var. Yıkılacak deyip sonunda yenisini yapmadan yıkıyorlar. Yıkılan okulda okuyan öğrencilerin mağduriyeti hiç düşünülmüyor. Kendimi bildim bileli bu böyle. Hiç bir olumlu gelişme olmuyor maalesef" diye tepkisini belirtti.

Ali Şahin, "13 milyon lira sadece söküm işine para verileceğinden hiç sökülmeseydi caminin etrafı komple 15 santimlik 20 santimlik fore kazık sistemleri ile güçlendirilip orijinal halinde tutulabilirdi. 13 milyon lira çok büyük bir rakam, az bir rakam değil. Dolayısıyla üzüldüm. Çinliler zaten sökülürken de bir çoğu yüzde 90'ı kırılır diye düşünüyorum. İnşallah kırılmaz ne diyelim biz o kadar söyledik o kadar konuştuk ama bizi neredeyse vatan haini ilan edeceklerdi. Biz tarihe ihanet etmiyoruz sanata ihanet etmiyoruz ve sanat eserlerine saygı duyuyoruz. Korunmasını istiyoruz. Tek istediğimiz bu onun dışında hiç kimseyle karşılıklı veya uzaktan yakından hiçbir kusurumiyetimiz olmaz. Hiç kimse bizim hedefimiz değildir. Hedefimiz Kütahya'nın tarihi ve kültürel eserlerini korumaktır bu eserleri korumak Kütahya'nın kültürünü korumaktı. Bu eserlerle Kütahya'nın kültürünün korunması demek. Kütahya'nın varlığının korunması demektir eğer anlayabilene" şeklinde düşüncesini dile getirdi.

Seniha Ebegil Tahmaz, "'Almak öğren, satmak öğren kesenden, katmak öğren. Bizim memlekette yapılan bu. Yıkıp yok etmeyi çok seviyoruz.30 Ağustos İlkokulu da böyle yok edildi.Müze yapılabilirdi. Üzgünüm hiç değerlerimizi koruyamadık" diye vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Çinili Camii'nin Çinileri Sökülmeye Başlandı - Son Dakika

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