Kütahya\'da Depremlere Karşı Önlemler Alınıyor

Kütahya'nın Simav ilçesi Yemişli Köyü merkezli meydana gelen ve çevre yerleşim yerlerinde de hissedilen depremler sonrası Vali Musa Işın, vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Musa Işın, "Çok şükür şu ana kadar can kaybı ya da ciddi bir hasar tespiti yapılmadı. Ekiplerimiz sabahın erken saatlerinden itibaren sahadaydı. Gerekli kontroller titizlikle sürdürülüyor. Bugün Simav'da bir dakika arayla önce 3.4, ardından 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Bugün sabah saatlerinde de 4.5 ve 4.6 büyüklüğünde iki sarsıntı daha yaşadık" dedi.

"Ekiplerimiz hızla müdahale etti"

Depremin ardından ilk müdahalenin sabah 07.23'te gerçekleştiğini belirten Vali Işın, " AFAD, özel idaremiz, belediyemiz ve kaymakamlığımız hızla harekete geçerek tüm köylerle irtibata geçti. İlk depremin hemen ardından köylerde taramalar yapıldı. İkinci depreme sahada olan ekiplerimiz anında müdahale etti. Tüm kurumlarımız koordineli şekilde çalıştı" dedi.

"Binalarımızı mühendislik ilkelerine göre inşa etmeliyiz"

Vatandaşlara önemli uyarılarda da bulunan Işın, Kütahya'nın bir deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, "Deprem bölgesinde yaşadığımızı unutmamalı, binalarımızı buna göre inşa etmeliyiz. Mühendislik hizmetlerinden faydalanılmalı, projeler uzmanlarca hazırlanmalı ve denetimler titizlikle yapılmalıdır. Keyfi, denetimsiz yapılar felakete yol açabilir" diye konuştu.

"Hasar meydana gelmeden önlem almak esastır"

Afetlere karşı alınması gereken en önemli önlemin, zarar oluşmadan önce harekete geçmek olduğunu belirten Vali Musa Işın, "Devletin görevi sadece kriz anında değil, hasar meydana gelmeden önce tedbir almaktır. Bu noktada yerel yönetimlere, kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza büyük görev düşüyor. 2000 ve 2007'de çıkarılan deprem yönetmeliklerine uygun hareket edilmesi şart" ifadelerini kullandı.

"Kütahya'da büyük depremlere karşı hazırlıklı olmalıyız"

Kütahya'nın üzerinden geçen fay hattının zayıf görünse de büyük depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Vali Işın, "İnşallah herkes sorumluluğunu yerine getirir, bizler de gerekli denetimleri sürdüreceğiz. Böylece Kütahya'mızda üzücü sonuçlarla karşılaşmadan bu süreçleri atlatırız" dedi.

Konuşmasının sonunda bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Musa Işın, "Allah memleketimizi, milletimizi her türlü afetten, beladan korusun" diyerek sözlerini tamamladı.

Ziyarete, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İsmail Özkan ve ilgili kurum temsilcileri de eşlik etti. - KÜTAHYA