Kütahya'da Depremlere Karşı Önlemler Alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya'da Depremlere Karşı Önlemler Alınıyor

Kütahya\'da Depremlere Karşı Önlemler Alınıyor

Simav ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından Vali Musa Işın, vatandaşları ziyaret ederek hasar durumunu açıkladı ve vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Deprem sonrası müdahale ekiplerinin hızlı hareket ettiğini belirten Işın, binaların mühendislik ilkelerine uygun inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

25.04.2025 19:52  Güncelleme: 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesi Yemişli Köyü merkezli meydana gelen ve çevre yerleşim yerlerinde de hissedilen depremler sonrası Vali Musa Işın, vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Musa Işın, "Çok şükür şu ana kadar can kaybı ya da ciddi bir hasar tespiti yapılmadı. Ekiplerimiz sabahın erken saatlerinden itibaren sahadaydı. Gerekli kontroller titizlikle sürdürülüyor. Bugün Simav'da bir dakika arayla önce 3.4, ardından 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Bugün sabah saatlerinde de 4.5 ve 4.6 büyüklüğünde iki sarsıntı daha yaşadık" dedi.

"Ekiplerimiz hızla müdahale etti"

Depremin ardından ilk müdahalenin sabah 07.23'te gerçekleştiğini belirten Vali Işın, " AFAD, özel idaremiz, belediyemiz ve kaymakamlığımız hızla harekete geçerek tüm köylerle irtibata geçti. İlk depremin hemen ardından köylerde taramalar yapıldı. İkinci depreme sahada olan ekiplerimiz anında müdahale etti. Tüm kurumlarımız koordineli şekilde çalıştı" dedi.

"Binalarımızı mühendislik ilkelerine göre inşa etmeliyiz"

Vatandaşlara önemli uyarılarda da bulunan Işın, Kütahya'nın bir deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, "Deprem bölgesinde yaşadığımızı unutmamalı, binalarımızı buna göre inşa etmeliyiz. Mühendislik hizmetlerinden faydalanılmalı, projeler uzmanlarca hazırlanmalı ve denetimler titizlikle yapılmalıdır. Keyfi, denetimsiz yapılar felakete yol açabilir" diye konuştu.

"Hasar meydana gelmeden önlem almak esastır"

Afetlere karşı alınması gereken en önemli önlemin, zarar oluşmadan önce harekete geçmek olduğunu belirten Vali Musa Işın, "Devletin görevi sadece kriz anında değil, hasar meydana gelmeden önce tedbir almaktır. Bu noktada yerel yönetimlere, kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza büyük görev düşüyor. 2000 ve 2007'de çıkarılan deprem yönetmeliklerine uygun hareket edilmesi şart" ifadelerini kullandı.

"Kütahya'da büyük depremlere karşı hazırlıklı olmalıyız"

Kütahya'nın üzerinden geçen fay hattının zayıf görünse de büyük depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Vali Işın, "İnşallah herkes sorumluluğunu yerine getirir, bizler de gerekli denetimleri sürdüreceğiz. Böylece Kütahya'mızda üzücü sonuçlarla karşılaşmadan bu süreçleri atlatırız" dedi.

Konuşmasının sonunda bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Musa Işın, "Allah memleketimizi, milletimizi her türlü afetten, beladan korusun" diyerek sözlerini tamamladı.

Ziyarete, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İsmail Özkan ve ilgili kurum temsilcileri de eşlik etti. - KÜTAHYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Valilik, Deprem, Sağlık, Dünya, Simav, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da Depremlere Karşı Önlemler Alınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırsatçılar yine iş başında Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı Fırsatçılar yine iş başında! Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı
Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan sezaryen doğum açıklaması: ’’Bir ameliyat, doğum şekli değil’’ Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan sezaryen doğum açıklaması: ''Bir ameliyat, doğum şekli değil''
Annesini kaybeden Tarkan’dan duygu dolu paylaşım Annesini kaybeden Tarkan'dan duygu dolu paylaşım
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Benin’deki terör saldırısına kınama Dışişleri Bakanlığı'ndan Benin'deki terör saldırısına kınama
Fransa’da Gazze paylaşımı yapan François Burgat’a terör propagandası suçlaması Fransa'da Gazze paylaşımı yapan François Burgat'a terör propagandası suçlaması
Depreme çekim sırasında yakalandı İşte Armağan Çağlayan’ın korku dolu anları Depreme çekim sırasında yakalandı! İşte Armağan Çağlayan'ın korku dolu anları
Anzaklar, “Şafak Ayini“ ile atalarını andı Anzaklar, "Şafak Ayini" ile atalarını andı
Şener Üşümezsoy, Celal Şengör’e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu
Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

20:35
İstanbul’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
19:56
Naci Görür: İstanbul’da 7’den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47
Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47
18:54
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep’te oynanacak
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak
18:53
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı’dan pişkin sözler: Biz hastalara şifa uğruna çalıştık
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin sözler: Biz hastalara şifa uğruna çalıştık
18:40
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Deprem Anı Kamerada
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Deprem Anı Kamerada
09:09
150 tondan fazla altın bulundu
150 tondan fazla altın bulundu
08:55
Acı haberle sarsılan Tarkan günler sonra sessizliğini bozdu
Acı haberle sarsılan Tarkan günler sonra sessizliğini bozdu
08:52
İstanbul’da bir artçı sarsıntı daha
İstanbul'da bir artçı sarsıntı daha
08:50
Altında sert düşüş başladı
Altında sert düşüş başladı
08:40
MSB’den Kıbrıs’a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz
MSB'den Kıbrıs'a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz
08:34
Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde
Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde
08:31
Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk’tan aşk iddialarına ilk yanıt
Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk'tan aşk iddialarına ilk yanıt
08:06
Ahmet Ercan’dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var
Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var
07:46
Tayland’da polis uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
Tayland'da polis uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
07:33
Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 21:09:14. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Depremlere Karşı Önlemler Alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.