Kütahya\'da Emzirme Haftası Etkinliği

Dünya Emzirme Haftası kapsamında Kütahya Şehir Hastanesinde anne sütünün önemi ve emzirmenin desteklenmesine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

"Anne ve Bebek Dostu Hastane" unvanına sahip Kütahya Şehir Hastanesinde, Hastane Emzirme Danışmanı hemşireleri tarafından stant kurularak anne ve bebek sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik kapsamında anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimindeki önemi anlatılırken, yaşamın ilk 6 ayında bebeklerin yalnızca anne sütüyle beslenmesinin anne ve bebek sağlığı açısından sağladığı faydalara dikkat çekildi.

Kurulan standı Başhekim Op. Dr. Halil İbrahim Şişman, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Veysel Nijat Baş ile hastane yöneticileri, hekimler ve hemşireler ziyaret ederek çalışmalara destek verdi.

Anne sütü ilk 6 ay önemli

Etkinlikte yapılan bilgilendirmelerde anne sütünün, bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişimi için en uygun besin olduğu vurgulandı. Anne sütünün ilk 6 ay boyunca bebeğin ihtiyaç duyduğu besinleri tek başına karşılayabildiği, kolay sindirildiği ve çeşitli hastalıklara karşı koruyucu özellik taşıdığı belirtildi.

Dünya Emzirme Haftası'nın ise emzirme konusunda farkındalığı artırmak, anne sütüyle beslenmeyi desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla her yıl düzenlendiği ifade edildi.