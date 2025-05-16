Kütahya\'da Engelliler Haftası Etkinliği

Kütahya'da, Engelliler Haftası kapsamında, Kütahya Belediyesi özel bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Kütahya Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü ile Kütahya Özel Eğitim ve Down Sendromlular Derneği iş birliğiyle düzenlendi.

"Engelleri Aşıyoruz, Kütahya'yı Geziyoruz" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Down sendromlu çocuklar ve anneleri önce Kütahya Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin ile bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Ertekin, özel misafirlerini samimiyetle karşılarken, "Onların hayatın her alanında var olması toplumsal zenginliğimizin bir parçasıdır," ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından, özel bireyler için hazırlanan gezi otobüsüyle Çamlıca Tabiat Parkı'na hareket edildi. Çamlıca'da düzenlenen öğle yemeğinde çocuklar ve aileleri doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi, unutulmaz hatıralar biriktirdi.

Kütahya Belediyesi, özel bireylerin hayata daha güçlü tutunabilmesi için sosyal projelerle farkındalık oluşturmaya ve daha kapsayıcı bir toplum inşa etmeye kararlılıkla devam ediyor. - KÜTAHYA