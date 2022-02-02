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Kütahya'da eski belediye binası KSBÜ'ye kiralandı - Son Dakika

Kütahya'da eski belediye binası KSBÜ'ye kiralandı

02.02.2022 10:26
Kütahya'da eski belediye binası KSBÜ'ye kiralandı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne (KSBÜ) tahsis edilen eski belediye binasında, Rektörlük idari işler dışında, "Dil ve Konuşma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi" ile "Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi" de faaliyet gösterecek.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne (KSBÜ) tahsis edilen eski belediye binasında, Rektörlük idari işler dışında, "Dil ve Konuşma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi" ile "Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi" de faaliyet gösterecek.

Konuyla ilgili Kütahya Valisi Ali Çelik ve KSBÜ Rektörü Vural Kavuncu arasında ortak çalışma kapsamında protokol imzalandı. Protokol törenine KSBÜ'den Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Cem Algın, Genel Sekreter Kutlu Önal, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Hüseyin Şen ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Tetik katıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ve İl Özel İdaresi Emlak Müdürü Necati Derin de törende hazır bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik yaptığı açıklamada, KSBÜ'nün şehre ve bölgeye verdiği önemli hizmetlerden bahsederek, başarılı uygulamalarına değindi. Vali Çelik, üniversite çalışmalarından dolayı, "Destekleri ve vizyonu dolayısıyla özellikle Rektör Hocamıza teşekkür ediyorum." dedi.

Çelik, merkezdeki binanın KSBÜ'nün değerli çalışmaları için hayırlı olması dileklerini ileterek, " Türkiye'de sayılı ilde bulunan merkezlerimiz Kütahya'mızda da faaliyete geçecek" ifadesini kullandı. - KÜTAHYA

Kütahya'da eski belediye binası KSBÜ'ye kiralandı
Kütahya'da eski belediye binası KSBÜ'ye kiralandı

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Vural Kavuncu, Araştırma, Kütahya, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'da eski belediye binası KSBÜ'ye kiralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da eski belediye binası KSBÜ'ye kiralandı - Son Dakika
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