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Kütahya'da Gazeteciler Buluştu

Kütahya\'da Gazeteciler Buluştu

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti etkinliğinde Faruk Aksoy ile basın mensupları bir araya geldi.

02.02.2025 20:36
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Kütahya Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen etkinlikte, il merkezi ve ilçelerde görev yapan basın mensupları bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu programda, Türkiye'nin önemli gazetecilerinden Faruk Aksoy da yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde yapılamayan Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği, Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, Porselen Genel Müdürü Naci Pekcan, gazeteci Faruk Aksoy ve çok sayıda basın mensubunun katılımı ile yapıldı. Programda konuşan Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Türkiye'nin basın alanında önemli isimlerinden biri olan Faruk Aksoy'u Kütahya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Cemiyetimiz, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ve Ege Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. Kütahya basın camiasında oluşan bu birliktelik bugün bir kez daha burada görülmüştür. İnşallah bu dayanışma artarak devam edecek" dedi.

"Kütahya her zaman kalbimde özel bir yere sahip"

Etkinlikte duygusal bir konuşma yapan gazeteci Faruk Aksoy, Kütahya'ya olan bağlılığını vurguladı. Aksoy, "25 yıl sonra üniversite okuduğum şehre geri dönmek ve değerli insanlarla bir araya gelmek büyük bir onur. Bu şehir bana çok şey verdi, ben de bu şehre borçluyum. Mesleğimde onur, haysiyet ve özgürlükten ödün vermedim, vermeyeceğim. Kütahya her zaman kalbimde özel bir yere sahip" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Faruk Aksoy'a katkılarından dolayı hediye takdim edilirken, Kütahya basınına emek veren basın mensuplarına da teşekkür belgeleri verildi. Etkinlik, samimi sohbetler ve mesleki tecrübelerin paylaşıldığı anlarla sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Gazeteciler Buluştu - Son Dakika

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