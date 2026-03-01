Kütahya'da Genç Gazetecilerden Yeni Platform - Son Dakika
01.03.2026 21:19
Kütahya'da genç basın mensupları, ortak projeler ve dayanışma için Gençlik Platformu'nu kurdu.

Kütahya'da farklı gazete, internet haber sitesi ve medya kuruluşlarında görev yapan genç basın mensupları, Kütahya Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde Gençlik Platformu'nu kurarak, kent basınında bir ilke imza attı. Kuruluş kararıyla birlikte şehirde genç gazetecilerin ortak hareket edeceği yeni bir dönem başladı.

Gençlik Platformu'nun kuruluşu, Kütahya'da medya alanında dayanışmayı artırmayı ve genç basın emekçilerinin daha aktif rol almasını hedefliyor. Platformun mesleki gelişimden ortak projelere, şehir gündemine katkı sunacak çalışmalardan sosyal sorumluluk faaliyetlerine kadar geniş bir alanda faaliyet göstermesi planlanıyor.

"Birlikte üretmek için buradayız"

Platform adına yapılan açıklamada, genç gazetecilerin sadece haber üreten değil, aynı zamanda şehrin geleceğine katkı sunan bir anlayışla hareket edeceği vurgulandı. Açıklamada, gençliğin dinamizmi, sorgulayan bakış açısı ve üretkenliğinin Kütahya basınına yeni bir soluk kazandıracağı belirtildi.

Genç basın mensupları, birlik ve dayanışma mesajı vererek, "Gençler desteklenirse şehir büyür. Gençler öne çıkarsa fikirler çoğalır. Kurumlar gençlerle yan yana yürürse gelecek güçlenir" dedi. Rekabet yerine ortak akıl ve dayanışmanın ön planda tutulacağı belirtilen açıklamada, genç gazetecilerin artık karar alma süreçlerinde daha etkin olmak istediği kaydedildi.

Mesleki dayanışma ve ortak projeler hedefleniyor

Platformun öncelikli hedefleri arasında genç gazetecilerin mesleki gelişimine katkı sağlayacak eğitimler düzenlemek, ortak haber projeleri üretmek ve şehirle ilgili konularda daha güçlü bir iletişim ağı oluşturmak bulunuyor. Ayrıca farklı medya organlarında görev yapan gençlerin aynı masa etrafında buluşarak tecrübe paylaşımı yapması amaçlanıyor. Platformun Kütahya'daki basın faaliyetlerine hız kazandırması ve genç gazeteciler arasında kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirmesi bekleniyor.

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Gençlik Platformu'nun yönetimi de belli oldu. Platform; Başkan Fatma Sümer Soyalp, Başkan Yardımcısı Muammer Mert Opuş, Genel Sekreter Merve Doğan ile üyeler Onur Acur, Emine İbiş, Seval Çukur ve İbrahim Şen'den oluşuyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Kütahya, Medya, Yerel, Son Dakika

Kütahya'da Genç Gazetecilerden Yeni Platform
