Kütahya'da genç nüfus 2021 yılında arttı - Son Dakika
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Kütahya'da genç nüfus 2021 yılında arttı

18.05.2022 15:33
Kütahya'da genç nüfus 2021 yılında arttı

Kütahya'da 2020 yılında 14,4 olan genç nüfus, 2021 yılında 3 bin 422 artışla yüzde 15 oldu.

Kütahya'da 2020 yılında 14,4 olan genç nüfus, 2021 yılında 3 bin 422 artışla yüzde 15 oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2021 yılı sonu itibarıyla Kütahya nüfusunun yüzde 15'i genç nüfustan oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) yayımladığı istatistiklerle gençlik 2021 bültenine göre, 2021 yılı sonu itibarıyla Kütahya'nın toplam nüfusu 578 bin 640 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 86 bin 511 kişi oldu. Kütahya'da genç nüfusun toplam nüfusun içindeki oranı yüzde 15 şeklinde gerçekleşti. Genç nüfusun 43 bin 829'unu erkek nüfus,42 bin 682'sini ise kadın nüfus oluşturdu.

2021 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 22,8 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22,1 ile Şırnak ve yüzde 21,8 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 12,3 ile Muğla oldu. Muğla ilini yüzde 12,7 ile Tunceli ve Balıkesir illeri izledi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, gençlik, Türkiye, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da genç nüfus 2021 yılında arttı - Son Dakika


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