Kütahya\'da Gençler Arası Tarihi Bilgi Yarışması\'nda Yarı Final Tamamlandı

Kütahya Belediyesi tarafından, Kütüphanecilik Haftası etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Kütahya Tarihi Konulu Gençler Arası Genel Kültür ve Bilgi Yarışması"nda yarı final etabı tamamlandı.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen yarı finalde, 12 öğrenci topluluğu kıyasıya mücadele etti. Bilgi dolu rekabetin ardından en yüksek puanı alan 6 topluluk, büyük finale katılmaya hak kazandı.

Gençlere Kütahya'nın köklü tarihini aktarmayı ve onları araştırmaya teşvik etmeyi amaçlayan yarışmada, finale kalan ekipleri önemli ödüller bekliyor. Finalde birinci olan grup 20 bin TL, ikinci grup 15 bin TL, üçüncü grup ise 10 bin TL para ödülü kazanacak.

Kütahya Belediyesi yetkilileri, gençlerin tarih bilincini artırmak ve bilgiye olan ilgilerini desteklemek amacıyla bu tür etkinlikleri sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti. - KÜTAHYA