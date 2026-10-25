Kütahya'da gençlerin hatimleri için Ulu Camii'nde sabah namazında dua edildi - Son Dakika
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Kütahya'da gençlerin hatimleri için Ulu Camii'nde sabah namazında dua edildi

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Kütahya\'da gençlerin hatimleri için Ulu Camii\'nde sabah namazında dua edildi
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Kütahya İl Müftülüğü'nün "Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım" projesi kapsamında Ulu Camii'ndeki sabah namazı buluşmasında 81 İl 81 Hatim için dua edildi. İl Müftüsü Hasan İzmirli ile DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın katıldığı program çorba ikramıyla sona erdi.

Kütahya'da İl Müftülüğü tarafından yürütülen "Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım" projesi kapsamında düzenlenen sabah namazı buluşmasında, "81 İl 81 Hatim Projesi" dolayısıyla dua edildi. Tarihi Ulu Camii'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar ve gençlerin yanı sıra Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli ile DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da katıldı.

Kütahya İl Müftülüğü tarafından yürütülen "Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım" projesi kapsamında her pazar günü düzenlenen Sabah Namazı Buluşmaları, bu hafta "81 İl 81 Hatim Projesi"nin manevi atmosferinde gerçekleştirildi.

Kütahya'nın tarihi Ulu Camii'nde sabahın erken saatlerinde düzenlenen programa vatandaşlar ve gençler yoğun ilgi gösterdi. Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın da katıldığı buluşmada, cemaat hep birlikte saf tutarak sabah namazını eda etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, sabah namazının kılınması ve tesbihatın yapılmasıyla devam etti. Tarihi caminin manevi atmosferinde bir araya gelen vatandaşlar ve gençler, ibadetlerini birlikte gerçekleştirerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Namaz ve tesbihatın ardından Başvaiz Ramazan Mercan tarafından sohbet gerçekleştirildi. Sohbette katılımcılara yönelik dini ve manevi konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

Gençlerin okuduğu hatimler için dua edildi

Programın devamında, "81 İl 81 Hatim Projesi" kapsamında gençler tarafından okunan hatimlerin duası yapıldı. Başta gençler olmak üzere tüm İslam alemi için eller semaya açılarak dua edildi.

Gençlerin dini ve manevi etkinliklere katılımını teşvik etmeyi amaçlayan buluşmada, camilerin toplumsal birlikteliğin önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Vatandaşların ve gençlerin bir araya geldiği program, yapılan dualarla manevi bir atmosferde sürdü.

Sabah Namazı Buluşması, çorba ikramı ile sona erdi.

Kaynak: İHA
Süleyman KızıltoprakKütahyaGüncelYaşamYerelSon Dakika

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