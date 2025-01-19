Kütahya\'da Gümrük Kaçağı Eşya Operasyonu

Kütahya'da gümrük kaçağı 102 telefon ve 25 akıllı saat ele geçirildi
KÜTAHYA - Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince bir işyerinde gümrük kaçağı 102 telefon ve 25 akıllı saat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde il merkezinde GSM üzerine faaliyet gösteren ve kaçak malzemelerin satışa sunulduğu tespit edilen işyerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 102 telefon, 25 akıllı saat ile 70 adet bluetooth kulaklık ele geçirildi
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.
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