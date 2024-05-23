Kütahya'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
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Kütahya'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

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Kütahya'da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen uğurlama programıyla 2024 yılı hac organizasyonunda yer alacak olan hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı. Programa Kütahya Valisi Musa Işın ve 187 hacı adayı katıldı. Vali Işın, hacı adaylarına dua ederek sağlıklı bir şekilde dönüş yapmalarını temenni etti. Kütahya'dan 1069 kişinin bu yıl hacca gideceği belirtildi.

23.05.2024 15:26
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Kütahya'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

KÜTAHYA - Kütahya'da Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı hac organizasyonu çerçevesinde hac ibadetini yapacak olan hacı adayları için uğurlama programı düzenlendi. Kütahya İl Müftülüğü tarafından Ziraat Mahallesi kapalı pazar yerinde düzenlenen programa, Kütahya Valisi Musa Işın ve 187 hacı adayının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, "Allah yolculuğunuzu mübarek kılsın. Herkese nasip olmaz, size nasip olmuş. Allah kabul etsin. İnşallah sağlıcakla gidip gelirsiniz. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Duanın kabul edildiği bir yere gidiyorsunuz. Bize de dua edin. Ülkemize, halkımıza, milletimize, Kütahya'mıza dua edin. Yolunuz açık olsun. Selametle gidin, selametle dönün. Allah'a emanet olun" diye konuştu.

2024 yılı içerisinde Kütahya'dan toplamda 1069 kişinin hacca gideceği belirtildi.

Kütahya İl Müftü Yardımcısı Bahtiyar Kargıoğlu'nun yaptığı duanın ardından hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: İHA

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