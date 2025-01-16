Kütahya\'da Halk Ekmek Fiyat ve Gramaj Düzenlemesi

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Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı, ekmek fiyatlarındaki artışa karşı halkın sesi olduklarını vurgulayan bir açıklamada bulundu. Başkan Arı, halkın tepkilerinin sonuç verdiğini belirterek, Halk Ekmek'in yeni fiyat ve gramaj düzenlemesini duyurdu.

İsmail Arı, yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimizin adına, sizlerin sesi olarak ekmek zammına karşı gösterdiğimiz tepkide sesimizin bir yerlere duyurulduğuna inanıyoruz. Halk Ekmek, her zamanki gibi halkının yanında olarak 16 Ocak 2025 tarihinden itibaren 270 gramlık ekmeğimizi 13 TL'den satışa sunacaktır. Hem gramajı artırarak hem de fiyatı düşürerek halkımızı destekleyen bu adım için Kütahya Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci'ye ve Halk Ekmek İşletmesi Müdürü Yusuf Sarıkoc'a Kütahya halkımız adına teşekkür ederiz. Normal fırınlar 250 gram ekmek 15 TL, Halk Ekmek 270 gram ekmek 13 TL'dir. Bu düzenleme, Kütahya halkı tarafından memnuniyetle karşılandı" ddiye konuştu. - KÜTAHYA