Kütahya'da Halk Günü Toplantısı Yoğun İlgiyle Gerçekleşti - Son Dakika
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Kütahya'da Halk Günü Toplantısı Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Kütahya\'da Halk Günü Toplantısı Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, her hafta düzenlenen Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşların taleplerini dinledi. Toplantıda katılımcılar, memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Kahveci'ye teşekkür etti.

15.11.2024 12:23  Güncelleme: 12:24
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında her hafta düzenlenen Halk Günü Toplantısı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Cuma günleri saat 10.00 ile 12.00 arasında yapılan toplantıda, vatandaşların talep, öneri ve şikayetleri dinlendi.

Belediye konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Başkan Kahveci'ye başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti. Toplantıda iletilen talepler titizlikle not alındı ve çözüm süreçleri için ilgili müdürlüklere yönlendirildi. Başkan Kahveci, vatandaşlardan gelen konuları yakından takip edeceğini belirterek, bu toplantıların sosyal belediyecilik anlayışındaki önemine vurgu yaptı.

Halk Günü'ne katılan vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye teşekkürlerini iletti. Başkan Kahveci ise vatandaşların görüş ve taleplerinin her zaman öncelikli olduğunu ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Halk Günü Toplantısı Yoğun İlgiyle Gerçekleşti - Son Dakika

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